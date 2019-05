TORINO, CAIRO: "VOGLIO TENERE I MIGLIORI"

06/05/2019

"Da parte mia c'è la volontà di tenere i migliori giocatori come fatto l'anno scorso e puntellare la squadra in quelle posizioni dove potrebbe essere giusto migliorarsi anche se sono già molto soddisfatto della squadra, che ha fatto bene fino a qua". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione. "Rivedendo le formazioni del 'Grande Torino' negli anni dello scudetto, praticamente la formazione titolare è sempre stata quella, 10/11 per quattro stagioni, i titolari erano quelli e secondo me è la strada maestra", ha spiegato il patron ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno. "Se hai giocatori ottimi come ce li abbiamo noi, che lavorano da molto tempo con un mister bravissimo come Mazzarri, tutto questo diventa un valore aggiunto straordinario che può portare a fare cose eccellenti".