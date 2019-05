TORINO, CAIRO: "DOMANI RISCATTO OLA AINA"

26/05/2019

Dopo la bella vittoria sulla Lazio, in casa Torino il pensiero va già alla prossima stagione: "Non dobbiamo fare molte cose - ha dichiarato il presidente Cairo - l'obiettivo è tenere i migliori per fare un paio di innesti, forse tre". "Zaza in almeno dieci squadre sarebbe titolare e da noi non lo è stato - aggiunge - lo stesso Iago è stato a volte in panchina, non solo per problemi fisici". Prima del rompete le righe, un regalo ai tifosi. "Domani - annuncia - mando al Chelsea la lettera per esercitare il riscatto di Ola Aina".