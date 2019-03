TORINO, CAIRO: "CUTRONE? SIAMO IN TROPPI"

15/03/2019

"Il Torino del futuro? Noi vogliamo sempre cercare di fare passi avanti. La campagna acquisti di quest'anno è stata ottima, con investimenti importanti e tenendo tutti i nostri migliori giocatori. Abbiamo prestato in giro per le squadre elementi come Niang, Ljajic, Bonifazi, Edera e Milinkovic-Savic. Abbiamo prestato giocatori di primissimo livello. Abbiamo buonissimi giocatori anche per il futuro". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, parla in esclusiva ai microfoni di RMC Sport. "Izzo ha un contratto con noi di 4 anni, Petrachi di un anno. Non ho mai venduto un direttore sportivo, Izzo non parliamone proprio - ha aggiunto - sta facendo benissimo, è assolutamente da Toro. Ci mancherebbe altro…". "Cutrone? È certamente un giovane di buonissima qualità. Piatek sta facendo meraviglie ed è un po' chiuso. Noi però abbiamo Belotti, Zaza, Niang, Iago Falque, più i giocatori prestati in prestito. Non lo so, adesso ne abbiamo anche troppi", ha concluso Cairo.