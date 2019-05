THIAGO MOTTA ROMPE COL PSG

04/05/2019

L'avventura Thiago Motta nelle giovanili del Psg sembra giunta ai titoli di coda. L'allenatore della squadra Under 19 ha rotto infatti col direttore sportivo Henrique e pare intenzionato a prendersi un anno sabbatico per preparare con calma l'esame per il patentino Uefa Pro a Coverciano.