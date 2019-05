STAMPA TEDESCA: TRAPP TORNA AL PSG, NIENTE RINNOVO PER BUFFON

08/05/2019

Gianluigi Buffon non verrà confermato dal Psg a giugno. Secondo quanto riporta la 'Bild' il portiere 41enne, in scadenza di contratto, non riceverà alcuna proposta di rinnovo dai campioni di Francia, intenzionati a richiamare Kevin Trapp - attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte - per sostituire l'ex capitano della Juve.