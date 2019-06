STAMPA INGLESE: JOAO FELIX VERSO IL CITY

16/06/2019

L'attaccante portoghese Joao Felix, uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale, è sempre più vicino a diventare un giocatore del Manchester City. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, il tecnico dei citizens Pep Guardiola avrebbe dato l'ok a far restare il 20enne lusitano un altro anno in prestito al Benfica potendo contare su un attacco già di alto livello con i vari Aguero, Gabriel Jesus e Sterling. Con la garanzia di un altro anno in Portogallo - sempre secondo il Mirror - il City punta a ottenere uno 'sconto' dal Benfica sul cartellino del giocatore, legato da una clausola di 120 milioni di euro. Il principale rivale per Guardiola su Joao Felix è l'Atletico Madrid, che avrebbe individuato nel giovane attaccante portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann.