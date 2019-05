SPEZIA, ESONERATO PASQUALE MARINO

30/05/2019

"Lo Spezia Calcio comunica che Pasquale Marino non sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Marsala va un profondo ringraziamento per la passione, la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida delle Aquile. Il tecnico siciliano ha saputo trasmettere da subito alla squadra la sua idea di calcio, divertendo il pubblico aquilotto, dimostrandosi un vero e proprio valore aggiunto. Testimonianza dell’ottimo lavoro svolto, la conquista di un posto nei playoff promozione, la quinta nei sette anni consecutivi di Cadetteria del Club bianco. Quest’oggi il confronto tra il Tecnico e il Direttore Generale Guido Angelozzi, al termine del quale, pur permanendo stima reciproca, si è deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione anche nella prossima stagione sportiva. A mister Marino ed al suo staff vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non".