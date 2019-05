SPAL, SEMPLICI: "FUTURO? DOPO IL MILAN"

17/05/2019

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, in conferenza stampa ha parlato anche del proprio futuro: "In questo momento penso solo a lavorare per chiudere l’anno con il maggior numero di punti possibile. Non faccio caso alle tante voci che circolano attorno al mio nome. Lo ripeto ancora una volta, affronteremo in serenità con la società la situazione dopo la partita con il Milan, non prima. Comunque a Ferrara sto benissimo, ma adesso pensiamo solo a finire la stagione nel migliore dei modi".