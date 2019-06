SPAL, RISCATTATO BONIFAZI

19/06/2019

La Spal ha riscattato il cartellino di Kevin Bonifazi dal Torino. "S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del difensore Kevin Bonifazi da Torino FC 1906", si legge nella nota del club. Adesso i granata hanno tempo fino al 25 giugno per far valere l'eventuale controriscatto.