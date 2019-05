SIVIGLIA, UN BIENNALE PER DI FRANCESCO

07/05/2019

Il nome di Eusebio Di Francesco viene accostato a molte squadre, sia in Italia (con il Milan in prima fila), sia all'estero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Monchi l'ex Roma e Sassuolo rappresenta la prima scelta e dunque il Siviglia avrebbe offerto all'allenatore due anni di contratto.