SERBIA, ESONERATO IL CT KRSTAJIC

14/06/2019

Il ct della Serbia, Mladen Krstajic, è stato esonerato. Lo ha deciso la stessa federcalcio serba, a pochi giorni dalla pesante sconfitta per 5-0 subita dalla nazionale in Ucraina nelle qualificazioni agli Europei 2020. Successivamente la Serbia aveva battuto in casa la Lituania. Il nome del successore di Krstajic, ha fatto sapere la Federazione, verrà annunciato entro il 10 luglio. Secondo i media il nuovo tecnico sarà probabilmente Ljubisa Tumbakovic, appena licenziato dalla panchina del Montenegro.