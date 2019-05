SENSI, IL SASSUOLO FISSA IL PREZZO

04/05/2019

A poche giornate dalle fine del campionato, il mercato è già entrato nel vivo. E in casa Sassuolo tiene banco il futuro di Sensi. Sulle tracce del centrocampista c'è da tempo il Milan e si registra qualche passo avanti nelle trattative. In particolare, stando a Tuttosport, i neroverdi avrebbero fissato a 25 milioni il prezzo del calciatore, lasciando però aperta la possibilità di inserire nell'affare anche il portiere Plizzari come contropartita tecnica per abbassare un po' la cifra.