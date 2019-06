SASSUOLO: UFFICIALE SALA DALL'INTER

30/06/2019

L'Inter non ha ancora ufficializzato l'acquisto di Stefano Sensi, mentre il Sassuolo ha già comunicato l'arrivo di Marco Sala, difensore classe 1999 in arrivo dai nerazzurri proprio nell'ambito dell'operazione Sensi. Nello stesso annuncio, i neroverdi rivelano di aver ceduto in prestito l'attaccante Andrea Cisco al Pescara.