SARRI TORNA IN ITALIA, È SFIDA ROMA-FIORENTINA

21/03/2019

Maurizio Sarri è vicino al ritorno in Italia. L'ex tecnico del Napoli sembra avere il futuro segnato a Londra e, a meno che non vinca l'Europa League, lascerà il Chelsea nei prossimi mesi. Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss, l'allenatore toscano avrebbe ricevuto due richieste dall'Italia: una da parte della Fiorentina, l'altra da parte della Roma, che sembra in vantaggio anche in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.