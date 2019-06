SARRI-JUVE? "MAURIZIO NON VEDE L'ORA"

02/06/2019

Dopo settimane di rumors, il momento della verità sta per arrivare e il grande favoritoper la panchina della Juventus resta Maurizio Sarri, che peraltro sarebbe smanioso di firmare con i bianconeri. A rivelarlo, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', è Luciano Innocenti, che ha giocato per Sarri in Seconda Categoria ai tempi dello Stia: "Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio".