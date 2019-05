SARRI-ABRAMOVICH, FACCIA A FACCIA NEGLI USA

18/05/2019

Maurizio Sarri chiede chiarezza al Chelsea: in vista della finale di Europa League il tecnico dei Blues si è incontrato con Roman Abramovich per conoscere il suo destino. Terminata la Premier League settimana scorsa, con il Chelsea che ha chiuso la stagione al terzo posto, Sarri è volato con la squadra negli Stati Uniti per un'amichevole contro il club di Mls New England Revolution. Una tournée che ha consentito al tecnico italiano di avere un incontro faccia a faccia con Abramovich, assente per tutto il campionato a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno nel Regno Unito.