SAMPDORIA, THORSBY: "QUESTA MAGLIA E' LA PIU' BELLA DEL MONDO"

05/07/2019

"Scegliere la Sampdoria non è stato difficile: è un grande club, con una storia importante e la maglia più bella del mondo". Morten Thorsby ha firmato il suo contratto con la Sampdoria lo scorso 11 gennaio e adesso, dopo sei mesi di attesa, è pronto a cominciare la nuova avventura in blucerchiato. "Giocare in Serie A è un sogno che si realizza. Che giocatore sono? Un centrocampista dinamico, box-to-box: mi piace inserirmi in attacco e provare a fare gol, ma anche dare il mio contributo in fase difensiva".