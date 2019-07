SAMPDORIA, SPUNTA HASSAN PER L'ATTACCO

18/07/2019

Un nuovo obiettivo per l'attacco della Sampdoria: si tratta di Mahmoud Hassan, calciatore egiziano, classe 1994, meglio noto come Trezeguet. Il Kasimpasa vuole una cifra superiore ai 15 milioni, bonus compresi, per il nazionale egiziano. Intanto è tornato nell'area tecnica, in qualità di responsabile dello scouting, Riccardo Pecini, che nell'ultima stagione aveva ricoperto il ruolo di ds nell'Empoli. Era stato nella Sampdoria gia' dal 2009 al 2011 e dal 2014 al 2018.