SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "FUTURO? CONFRONTO IN SERENITA' COL CLUB"

11/05/2019

"Ci confronteremo con grande serenità, nessuno alza i toni. Io con la società non ho problemi e non le rimprovero nulla. E non ho nemmeno diatribe". Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato del suo futuro dopo che nel post gara di Parma aveva spiegato: "Alziamo l'asticella oppure vado via". Oggi ha ribadito il concetto: "Io credo che tutti debbano avere forti motivazioni a migliorarsi. L'ordinario ci appiattisce e a me l'ordinario non piace". Poi ha ribadito che l'incontro con la società ci sarà nella settimana che precederà l'ultima gara della stagione con la Juve.