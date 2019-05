SAMPDORIA: CASTING ALLENATORE

07/05/2019

Le parole di Giampaolo hanno aperto un vuoto attorno alla panchina della Sampdoria: "Se non alziamo l'asticella, me ne vado". Nei prossimi giorni la società incontrerà il tecnico, ma i possibili scenari aprono a diverse figure tecniche per la prossima stagione. Pioli è una di queste, ma anche De Zerbi e Domenico Tedesco ex Schalke 04.