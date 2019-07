SAMP, MURILLO HA FIRMATO

11/07/2019

In Serie A ha vestito la maglia dell'Inter, in Spagna nell'ultima stagione si è diviso tra Valencia e Barcellona. Terminato il prestito in blaugrana, Jeison Murillo è pronto a tornare in Italia con la maglia della Sampdoria. Tutto fatto col Valencia. I blucerchiati hanno trovato un accordo con il club spagnolo per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto: 2 milioni subito, 12 al termine della stagione. Venduto Andersen, la Samp abbraccia Murillo, che avrebbe già firmato il suo nuovo contratto.