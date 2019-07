SAMP, FERRERO: "VERDI VUOLE VENIRE QUI"

05/07/2019

Ospite di 'Sportitalia', Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ha parlato di un'offerta presentata al Napoli per Verdi, consapevole della voglia del giocatore di provare un'esperienza nel club ligure. Offerta che ha però trovato il 'no' secco di Aurelio De Laurentiis: "Verdi ora è una pista meno possibile. Aurelio fa il suo lavoro, lo saluto e lo stimo. Aurelio quando ti deve chiedere una cosa viene lì e sta otto ore e ti vuole pagare di meno. Il ragazzo da loro non gioca e vorrebbe venire da noi. Ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato ma lui ha chiesto cifre insostenibili".