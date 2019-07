SAMP: ANDERSEN SEMPRE PIU' VICINO AL LIONE

02/07/2019

Joachim Andersen è sempre più vicino al Lione. Il club francese ha presentato un'offerta da 25 milioni più bonus che la Sampdoria sta valutando attentamente. La destinazione tra l'altro sarebbe gradita al giocatore che nell'ultimo campionato ha disputato 34 partite. La cessione di Andersen permetterebbe ai blucerchiati di muoversi con maggiore liquidità sul mercato per arrivare ad alcuni obiettivi che sono da tempo nel mirino. Su tutti l'attaccante venezuelano Hurtado del Gimnasia per il quale i blucerchiati avrebbero superato il Boca Jr, con un'offerta di 7 milioni di dollari tanto da far arrivare in Italia i massimi dirigenti del club sudamericano per provare a chiudere l'affare a breve.