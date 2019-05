ROMA, WILLEMS PER IL DOPO KOLAROV

22/05/2019

Jetro Willems è in cima alla lista degli obiettivi per la fascia sinistra della Roma. Kolarov potrebbe lasciare la Capitale e al suo posto potrebbe arrivare l'olandese di 25 anni, in forza all’Eintracht, che ha un costo di circa 8-10 milioni e un contratto in scadenza nel 2021. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.