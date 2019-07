ROMA, UFFICIALE L'ADDIO DI EL SHAARAWY

08/07/2019

Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Greenland Shenhua Football Club, club che milita in Chinese Super League. Si chiude in modo ufficiale il suo rapporto con la Roma. Il Faraone si lega così al club cinese. Il suo arrivo in Cina è previsto per oggi, poi effettuerà le classiche visite mediche di rito. Ma lo Shanghai Shenhua ha già annunciato ufficialmente il suo acquisto.