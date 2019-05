ROMA, SPUNTA IL NOME DI MOURINHO

04/05/2019

Non solo Antonio Conte, per la panchina della Roma spunta anche il nome di José Mourinho. Secondo quanto riferisce l'Equipe, il tecnico portoghese grazie alla sua collaborazione con la tv qatariota beIN Sports sta intessendo una serie di relazioni e contatti con club che hanno a loro volta legami con l'emirato arabo. In particolare, lo Special One ha da tempo fatto capire di essere disponibile a guidare il Paris Saint-Germain in caso di separazione da Thomas Tuchel. Allo stesso tempo, per Mou potrebbe anche esserci un ritorno in Italia. E' la Roma, club che potrebbe a sua volta diventare di proprietà di un fondo del Qatar, a rappresentare l'occasione giusta per ripartire.