ROMA: SI AVVICINA VERETOUT

10/07/2019

La Roma punta Alderweireld per rinforzare la difesa. Petrachi ha in programma giovedì un incontro con l'agente del giocatore che ha una clausola di 25 milioni di sterline. Intanto è più vicino Veretout: la distanza con la Fiorentina è sempre più ridotta anche perché i giallorossi sono pronti a non inserire contropartite tecniche.