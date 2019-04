ROMA, RANIERI: "FUTURO? NON HO PROBLEMI"

06/04/2019

Claudio Ranieri non ha aspettative per il suo futuro alla Roma. "Io sono qui, io lavoro bene. Non ho problemi, se c'è qualcosa che non mi quadra, me ne vado. Non conta la lunghezza del contratto. Mi è stato chiesto di dare una mano alla mia squadra del cuore e continuerò a farlo", ha detto dopo il successo sulla Sampdoria.