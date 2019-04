ROMA, NZONZI VERSO IL MARSIGLIA

22/04/2019

Il futuro di Steven Nzonzi è sempre più lontano da Roma. Il centrocampista francese non ha convinto e in estate potrebbe lasciare la Capitale: Monaco e Marsiglia, dell'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia, fra le estimatrici in Ligue 1, mentre in Inghilterra si registra un tiepido interessamento dell'Arsenal.