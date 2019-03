ROMA, NEL MIRINO C'È HIGUAIN

30/03/2019

Il Corriere di Torino fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain, che non rientra più nei piani della Juventus e quasi certamente a giugno non verrà riscattato dal Chelsea. Il Pipita sarebbe il sogno neppure troppo nascosto della Roma, che vorrebbe ricomporre nella Capitale la coppia con Maurizio Sarri, candidato numero uno alla panchina giallorossa per la prossima stagione. L'offerta del club di Pallotta però non convincerebbe la Juventus, che avrebbe seccamente rifiutato l'inserimento del cartellino di Dzeko e per cedere a titolo definitivo l'argentino chiede 36 milioni di euro, ovvero la stessa cifra pattuita col Chelsea per l'eventuale riscatto.