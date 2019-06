ROMA, MONCHI VUOLE NZONZI

28/06/2019

Monchi guarda in casa Roma per rinforzare il centrocampo del Siviglia. Secondo quanto riporta il portale El Gol Digital, sarebbe pronto un assalto al suo vecchio pupillo Steven Nzonzi. Il centrocampista francese è infatti in rotta coi giallorossi e, dopo essere stato portato proprio da Monchi nella Capitale la scorsa estate, potrebbe rifare subito le valigie con destinazione Andalusia.