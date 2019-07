ROMA-MANCINI: TUTTO FATTO

16/07/2019

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Gianluca Mancini alla Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa con l'Atalanta è in chiusura e restano ormai solo gli ultimi dettagli da mettere nero su bianco. Alla Dea andranno 2 milioni di euro per il prestito, 19 per l'obbligo di riscatto, più 5 di bonus. Mercoledì le visite mediche.