ROMA, KLUIVERT: "SAREBBE STATO BELLO ESSERE ANCORA ALL'AJAX"

18/03/2019

Non è stata sin qui una stagione troppo esaltante per Justin Kluivert, acquistato dalla Roma in estate. L'attaccante ha parlato a Fox Sports dell'Ajax, sua vecchia squadra: "E' meraviglioso vedere l'Ajax vincere contro il Real Madrid. A volte penso che sarebbe stato bello essere ancora là. A Roma sono cresciuto molto, anche come persona. Vivere da solo ti rende più forte. Ho imparato molto, ma non è detto che anche all'Ajax non sarei riuscito a migliorare".