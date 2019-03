ROMA, GASPERINI O GIAMPAOLO NUOVO TECNICO

18/03/2019

A prescindere da quello che sarà l'esito della stagione corrente, a giugno in casa Roma sarà rivoluzione. La società è infatti intenzionata ad ingaggiare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il tecnico, al momento sembra esserci un ballottaggio tra Gasperini e Giampaolo, con il primo (che dovrà liberarsi dal contratto con l'Atalanta) in pole perché considerato di maggiore esperienza e più forte dal punto di vista caratteriale rispetto al collega blucerchiato.