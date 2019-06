ROMA: FONSECA ATTESO LUNEDI' IN ITALIA

07/06/2019

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma. I nodi intorno all'ingaggio del tecnico portoghese sono venuti al pettine dopo che lo Shakhtar Donetsk ha trovato l'accordo per liberarlo, con lo stesso Fonseca che ha accettato di abbassarsi lo stipendio inizialmente concordato con la Roma pur di superare l'ostacolo clausola rescissoria. Fonseca è atteso a Roma lunedì 10 giugno per iniziare la nuova avventura in Serie A.