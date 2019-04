ROMA, CONTATTO CON MOURINHO

04/04/2019

Tra i vari nomi possibili per il futuro della panchina della Roma spunta anche Josè Mourinho. Secondo quanto riferito da Sky TG24, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra la dirigenza giallorossa e lo Special One: idea difficilmente percorribile, soprattutto per l'ingaggio del portoghese, ma nella rosa dei possibili successori di Ranieri, oltre a Conte e Sarri, c'è anche Mou.