ROMA, CEO FIENGA: "ABBIAMO OFFERTO A DE ROSSI UN POSTO NEL MANAGEMENT"

14/05/2019

"Ieri mi sono incontrato con Daniele per comunicargli la decisione del club di non rinnovargli il contratto come calciatore dall'anno prossimo, abbiamo parlato a lungo e gli ho espresso la volontà di averlo in organico del club per continuare a carriera nella Roma nel percorso che deciderà". Parole del ceo della Roma Guido Fienga, introducendo la conferenza stampa di Daniele De Rossi.