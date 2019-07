ROMA, AVANTI TUTTA SU VERETOUT

16/07/2019

La telenovela Jordan Veretout prosegue con la Roma in pressing. Stando al Messaggero, il giocatore sarebbe stato espressamente chiesto dal tecnico Fonseca e Petrachi sarebbe ottimista sulla buona riuscita dell'operazione. In particolare, la Fiorentina avrebbe aperto all'inserimento della trattativa di Gregoire Defrel come contropartita per abbassare la cifra cash richiesta di 22 milioni. A meno di un ulteriore rilancio del Milan, nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per definire i dettagli.