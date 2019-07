ROMA: ALMENDRA ALTERNATIVA A VERETOUT

14/07/2019

Spunta il nome di Agustin Almendra per la Roma, che continua a inseguire Veretout ma intanto si prepara per le possibili alternative. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il 19enne talento del Boca rappresenta il piano B nel caso in cui non si dovesse arrivare al francese. Il centrocampista ha una clausola di 27 milioni di euro, ma la Roma non vuole superare i 16 milioni più bonus, per un totale di circa 20 milioni di euro.