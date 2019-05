REAL, ZIDANE: "LE DECISIONI LE PRENDO IO, SE NO LASCIO"

18/05/2019

"Il messaggio è chiaro, è l'ultima partita e vogliamo salutare i tifosi con una buona partita e una vittoria". Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campionato con il Real Betis Siviglia. "È stato un anno complicato e stiamo guardando avanti alla prossima stagione, dimostrando ai tifosi che torneremo con entusiasmo per renderli nuovamente orgogliosi della squadra", aggiunge. Sul rinnovamento della squadra, Zizou ha detto: "È una mia decisione. Questo è chiaro come l'acqua, io sono l'allenatore e farò sempre ciò che voglio, altrimenti andrò via. Per gli acquisti e questo genere di cose abbiamo persone che lavorano ma lavoriamo anche insieme". Infine sul futuro di Gareth Bale, dice: "Ci saranno dei cambiamenti, ma non so cosa succederà".