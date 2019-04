REAL, PER BAILLY SERVONO 40 MILIONI

05/04/2019

In estate in casa Real Madrid sarà rivoluzione e per blindare la difesa il club di Perez guarda in Inghilterra. Stano a quanto riporta il Sun, infatti, i blancos vorrebbero riportare nella Liga l'ex Espanyol e Villarreal Eric Bailly. Il centrale ivoriano, oggi in forza al Manchester United, viene valutato circa 40 milioni di euro.