REAL, NIENTE NEYMAR: OBIETTIVO MBAPPÉ

04/06/2019

Il Real Madrid ha deciso: niente Neymar. Il club di Florentino Perez, riportano oggi i media spagnoli vicino al club blancos, ammira il brasiliano, lo considera un "galactico" a tutti gli effetti ma teme il suo adattamento. Stando ad AS, Wagner Ribeiro, l'agente di Neymar, è stato a Madrid tre settimane fa per incontrare Florentino Perez, aprendo la strada a un possibile accordo che però non convince del tutto la dirigenza madridista. Da qui il cambio di rotta: il Real Madrid si concentrerà ora sugli acquisti di Hazard, Jovic e Mendy, poi tenterà il "colpo grosso", puntando i fari su Mbappé. Il Real è consapevole della difficoltà di chiudere un'operazione del genere e, nel caso, non avrà tempi brevi. Ma Florentino Perez, scrive AS, "non perderà la speranza fino all'ultimo giorno del mercato".