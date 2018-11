REAL MADRID, SOLARI TRAGHETTATORE

29/10/2018

Santiago Solari, salvo sorprese, è destinato a indossare i panni di 'traghettatore' del Real Madrid, nell'attesa che il direttivo del club blanco annunci il licenziamento di Julen Lopetegui. L'attuale allenatore del Castilla si recherà a Melilla per dirigere la squadra mercoledì, nei sedicesimi della Coppa del Re. La nomina di Solari è provvisoria e può durare solo due settimane, periodo in cui i regolamenti federali spagnoli consentono a una squadra di avere un allenatore su una base provvisoria. Dopo 15 giorni, il club in questione, in questo caso il Real Madrid, deve nominare un allenatore ufficialmente o stipulare un contratto per la prima squadra con il tecnico in carica, in questo caso Santiago Solari. Che dunque rischia di guidare la squadra campione d'Europa e del mondo contro Melilla, Valladolid (Liga), Viktoria Plzen (Champions) e Celta (Liga). Dopo la partita in Galizia, il Real dovrebbe già avere un allenatore definito. L'idea era quella di ingaggiare Antonio Conte ma, nelle ultime ore, ha preso quota il nome di Roberto Martinez, ct del Belgio.