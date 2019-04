REAL MADRID-BALE, È ROTTURA

22/04/2019

Da quando Zinedine Zidane è tornato sulla panchina del Real Madrid le cose non sono migliorate per Gareth Bale, che continua a vivere un momento poco brillante dal punto di vista del minutaggio e del rapporto con i propri tifosi. Al momento del suo ingresso in campo contro l'Athletic, l'esterno gallese è stato fischiato dal pubblico del Bernabeu, che punta il dito contro un rendimento troppo poco costante da parte del giocatore costato 100 milioni di euro. Le voci di un imminente arrivo di Hazard in casa Merengues potrebbero spingere Bale a cercare un altro club dopo quasi sei anni di Real: l'elevato ingaggio del gallese è però sicuramente proibitivo per molte società.