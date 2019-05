REAL, E' IL GIORNO DI HAZARD

30/05/2019

Oggi è il giorno chiave per il passaggio di Eden Hazard al Real Madrid. Come riferisce il quotidiano spagnolo AS citando fonti vicine all'operazione, il club spagnolo nella giornata di oggi presenterà al Chelsea quella che spera essere l'offerta finale. Il fuoriclasse belga dopo la finale di Europa League ha detto chiaramente che lascera' il Chelsea cercando "una nuova sfida" e per questo è in costante contatto con chi sta gestendo la trattativa.