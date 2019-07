RADU VERSO LA CINA O ARABIA SAUDITA

09/07/2019

Con ogni probabilità proseguirà lontano dall'Italia la carriera di Stefan Radu, in uscita dalla Lazio dopo 11 anni. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il difensore romeno - nonostante diverse richieste da alcuni club di A - vorrebbe rimettersi in gioco in Cina o Arabia Saudita. Al giocatore è arrivata anche una proposta dagli olandesi del Vitesse.