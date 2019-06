PSG, SARABIA PRIMO COLPO DEL LEONARDO-BIS

24/06/2019

Il Psg è pronto a mettere a segno il primo colpo dell'estate e il primo del Leonardo-bis. Il club francese è infatti a un passo da Pablo Sarabia, 27enne spagnolo in arrivo dal Siviglia. Secondo quanto riporta 'As', l'affare tra il club andaluso e i campioni di Francia è vicinissimo alla chiusura: il Psg pagherà 20 milioni, 2 in più dei 18 previsti dalla clausola inserita nel contratto del classe 1992. Per il giocatore è pronto un ricco contratto di 5 anni.