PSG, NEYMAR SPINGE PER ALLAN

11/05/2019

Allan ancora nei pensieri del Paris Saint Germain: secondo La Gazzetta dello Sport Neymar sta facendo pressioni su Tuchel per acquistare il connazionale. L'allenatore sarebbe d'accordo ma al momento non è ancora la sua conferma a Parigi. Il Napoli attende anche perché una maxiofferta consentirebbe a De Laurentiis di mettere insieme un buon tesoretto per nuovi colpi in entrata.