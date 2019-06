PSG, NAVAS PER IL DOPO BUFFON

06/06/2019

Il Psg ha già individuato il sostituto di Gianluigi Buffon. Il portiere ex Juventus ha annunciato ieri l'addio al club di Ligue 1. E nonostante la presenza in squadra di Alphonse Areola, che l'allenatore Tuchel ha annunciato di volere come titolare dalla prossima stagione, la dirigenza parigina intende inserire in rosa un altro portiere di livello. Il nome lo rivela 'Marca': Keylor Navas. I contatti tra le due parti sarebbero già avviati tanto che l'accordo con il 32enne nazionale costaricano, che non rientra più nei piani del Real Madrid, sembra vicino.