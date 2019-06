PSG, LEONARDO SONDA IL TERRENO PER BONUCCI

28/06/2019

Per ora è solo un sondaggio, domani chissà. Leonardo, direttore sportivo del Psg, smuove le acque del mercato anche in Italia e prova a capire se ci sono i presupposti per portare a Parigi Leonardo Bonucci. Il difensore, tornato alla Juve la scorsa estate dopo la parentesi al Milan, potrebbe perdere una posizione nelle gerarchie bianconere se dovesse arrivare De Ligt: nasce anche da qui il tentativo di Leonardo.